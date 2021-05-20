Во время пресс-конференции президент проанализирует результаты реформ и обозначит дальнейшие направления трансформации страны.

В четверг, 20 мая, глава государства Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию, посвященную итогам его двухлетнего пребывания на президентском посту.

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Пресс-конференция Зеленского: когда и во сколько смотреть

Начнется пресс-конференция президента Украины 20 мая в 12:00 по киевскому времени. Мероприятие пройдет на территории авиазавода "Антонов" в Киеве.

Пресс-конференция Зеленского 20 мая: смотреть онлайн

УНИАН ведет текстовую трансляцию пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского.

Что известно о пресс-конференции Зеленского

В Офисе президента рассказали, что общение Зеленского с прессой по итогам двухлетнего пребывания на посту состоится в "нетипичной, но объемной промлокации". Из-за пандемии количество журналистов, которые смогут попасть на мероприятие, будет ограниченным.

Модерацией пресс-конференции, скорее всего, будет заниматься директор коммуникационного директората ОПУ Ирина Победоносцева.

Предварительно, отчитываться о своей работе и отвечать на вопросы прессы глава государства будет около 2,5 часа.

Во время пресс-конференции Зеленский проанализирует конкретные результаты в конкретных реформах, обозначит дальнейшие направления трансформации страны и частично приоткроет завесу того, что будет происходить во время августовского празднования 30-летия независимости Украины.

Предыдущая пресс-конференция президента Украины

В прошлый раз большую пресс-конференцию Зеленский проводил 20 мая 2020 года - ровно через год после своей инаугурации.

Годом ранее, 20 мая 2019 года, Зеленский вступил в должность президента, принеся присягу в Верховной Раде.

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Автор: Ольга Робейко