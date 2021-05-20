Кличко называет "манипуляциями" слухи, что на отношения с Банковой повлияли его президентские амбиции.

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что причиной напряженных отношений с президентом Владимиром Зеленским является то, что он – не представитель этой власти.

Об этом Кличко рассказал в интервью Украинской правде.

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"Во-вторых, многие вещи их раздражают. Например, когда город сказал, что готов помочь правительству в закупке вакцин. Я использовал свои связи. Более того, потом были разосланы письма, что единственным контрагентом по закупке вакцины может выступать исключительно правительство. Мы помогаем, но как в случае локдауна, и как в случае вакцины, это воспринимается как превышение полномочий Кличко", – ответил мэр столицы.

Утверждение, что причиной конфликта с Банковой являются президентские амбиции Кличко, мэр Киева назвал слухами и спекуляциями.

"У нас выборы президента будут через 3 года. А за 3 года может произойти столько разных событий и всего остального! Во-вторых, те, кто ко мне подходят и говорят: "Давай, иди в президенты". Я им говорю: "Что я вам плохого сделал?" – сказал Кличко.

При этом на уточнение, собирается ли он все-таки идти в президенты, политик ответил, что сначала сделает европейский город из Киева, "а потом будем говорить на эту тему": "Если не удастся – извините, пожалуйста, но желание насчет президентства есть у многих людей. Во-вторых, я откровенно скажу, что разговоров о президентских выборах я ни с кем не вел. У меня нет избирательного штаба, который готовит меня к президентским выборам".

Обыски у Кличко - что было ранее:

В течение 11-13 мая в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств проведен ряд обысков.

Среди прочего, обыски проведены в коммунальном объединении "Киевзеленстрой", КП "Спецжилфонд", в корпорации "Киевавтодор", департаментах соцполитики, градостроительства и архитектуры, земельных ресурсов КГГА, КП "Киевгорсвет".

По данным прокуратуры, уголовные производства, в рамках которых были проведены указанные следственные действия, касаются незаконного завладения бюджетными средствами, умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребления служебным положением, осуществления незаконных поборов с предпринимателей, "крышевания" нелегального бизнеса и тому подобное. 13 мая Кличко заявил, что расценивает обыски на коммунальных предприятиях и в департаментах КГГА как давление на столичную власть и на него лично.

Сегодня, 18 мая, Кличко заявил, что утром в подъезд дома, где он проживает, ворвалась вооруженная группа, предположительно представителей правоохранительных органов.

Несколько человек в экипировке СБУ с оружием находились на несколько этажей ниже жилья киевского городского головы и проводили там следственные действия. По словам неназванного представителя правоохранительных органов, "непосредственно к другим жильцам этого дома эти следственные действия не имеют никакого отношения". Однако, по словам Кличко, камера видеонаблюдения, установленная у входной двери в его квартиру, показала, что представители правоохранительных органов приходили именно к нему сегодня утром и стучали в дверь.

По словам Кличко, квартира, где проходят обыски, принадлежит работникам оперного театра, они живут очень бедно. Мэр добавил, что представители СБУ говорят, что эта квартира сейчас сдается, и в ней живет "какой-то враг государства". Кличко выразил убеждение, что вооруженные люди стучали в дверь его квартиры "не по ошибке" и заявил, что "беспрецедентное давление на городские власти продолжается".

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Автор: Яна Ставская