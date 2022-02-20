В частности, он заслушал детальные отчеты о событиях последних суток на востоке Украины и информацию от разведывательных служб.

После возвращения с Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины Владимир Зеленский в международном аэропорту "Борисполь" провел совещание с руководством сил безопасности и обороны.

Об этом вечером 19 февраля сообщили в Офисе президента.

Отмечается, что глава государства заслушал детальные отчеты о событиях последних суток на востоке Украины и состоянии боевой готовности войск.

"Президент получил актуальную информацию от разведывательных служб о ситуации на территории России и Беларуси вдоль украинской границы, а также на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей. Кроме того, речь шла о насущных проблемах гуманитарного характера и путях их решения. Участники совещания обсудили возможные сценарии дальнейшего развития событий и необходимые шаги Украины в случае реализации каждого из них. Владимир Зеленский дал поручение по актуальному дополнительному материально-техническому обеспечению войск", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский 19 февраля выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, посвященной в этом году вызовам, связанным с возможной российской агрессией против Украины.

По информации пресс-центра ООС, по состоянию на 22:00 19 февраля на фронте зафиксировано 122 нарушения режима перемирия за сутки, из которых 108 - с применением запрещенного "Минском" оружия. Двое украинских военных погибли, четверо ранены.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российские кадровые военные и спецслужбы готовят террористические акты на оккупированных территориях Донбасса, чтобы ввести в Украину вооруженные силы РФ под видом "миротворцев".

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