В частности, президенты затронули тему обострения на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочный телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом глава Украинского государства сообщил вечером в субботу, 19 февраля, на своей странице в Twitter.

В частности, Зеленский рассказал французскому коллеге об обострении на Донбассе.

"Провел срочный разговор с президентом Эммануэлем Макроном. Проинформировал об обострении на фронте, наших потерях, обстрелах украинских политиков и международных журналистов. Обсудили необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон завтра, 20 февраля, проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения на Донбассе.

В последний раз Макрон говорил по телефону с президентами Украины и России 12 февраля. В частности, тогда французский лидер заявил Путину о несовместимости диалога с обострением на украинской границе.

По информации пресс-центра ООС, по состоянию на 22:00 19 февраля на фронте зафиксировано 122 нарушения режима перемирия за сутки, из которых 108 - с применением запрещенного "Минском" оружия. Двое украинских военных погибли, четверо ранены.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российские кадровые военные и спецслужбы готовят террористические акты на оккупированных территориях Донбасса, чтобы ввести в Украину вооруженные силы РФ под видом "миротворцев".

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