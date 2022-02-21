По мнению Алексея Резникова, уже настало время для введения жестких санкций против России.

Министр обороны Алексей Резников считает, что даже обнародование санкционного списка, подготовленного на случай вторжения российских войск, станет средством сдерживания России от дальнейшей агрессии против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Резников сказал на брифинге в Киеве.

"Голосование, условно говоря, или подписание согласия на признание псевдореспублик ("ЛНР" и "ДНР" - УНИАН) – это тоже основание уже включать режим санкций", - пояснил Резников.

По его мнению, уже наступило время для введения жестких санкций против России.

"Но мы убеждены, что санкции для режима Кремля – это серьезная угроза его окружению, бизнесу, их людям. Мы убеждены, что даже факт обнародования этого списка – какие именно жесткие санкции их ожидают – уже будет способом сдерживания. И мы были бы рады, если бы наши партнеры опубликовали этот список или хотя бы его часть. Чтобы было ясно, что ожидает режим Кремля. И это будет менять ситуацию в сторону позитива. Я в этом уверен", - сказал Резников.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Госдума России поддержала обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

19 февраля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн заявила, что новые финансовые и экономические санкции, которые страны Запада намерены ввести против РФ в случае дальнейшего вторжения российских войск в Украину, негативно повлияют на российскую экономику.

Она сообщила, что Еврокомиссия разработала жесткий и всеобъемлющий пакет финансовых санкций вместе с Соединенными Штатами, Великобританией и Канадой. Речь идет о намерениях ограничить доступ России к финансовым рынкам и внедрении экспортного контроля, который не даст возможности РФ модернизировать и диверсифицировать ее экономику.

20 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба выразил мнение, что пора ввести часть санкций против России в связи с обострением ситуации на Донбассе, не ожидая дальнейшего вторжения российских войск, стягиваемых к украинской границе.

Сегодня, 21 февраля, вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что санкции против России на случай дальнейшего вторжения ее войск в Украину подготовлены, но он надеется, что их не придется применять, потому что войны не будет.

Также сегодня перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов Кулеба сказал, что ожидает от Совета ЕС принятия конкретных решений, в том числе введения части санкций против Российской Федерации.