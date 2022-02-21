Речь идет об экспорте некоторых товаров и ограничении доступа к международным финансовым рынкам.

Евросоюз уже наработал пакет жестких санкций против России, если она решится на полномасштабное вторжение в Украину. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла некоторые детали санкций.

Об этом пишет Reuters.

По ее словам, в случае нового вторжения в Украину Россию отрежут от международных финансовых рынков. Также она не сможет получить доступ к основным экспортным товарам.

"Россия в принципе будет отрезана от международных финансовых рынков... движение к санкциям настолько огромное и значительное, что мы знаем, что всегда должны дать России шанс вернуться в дипломатию и за стол переговоров. Это окно еще открыто", - сказала фон дер Ляєн.

Президент ЕК отметила, что санкции будут наложены на "все товары, которые России нужны срочно, чтобы модернизировать и диверсифицировать свою экономику, и которые мы производим". Фон дер Ляйен подчеркнула, что "им нет замены".

Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что слабостью России является ее зависимость от экспорта ископаемого топлива.

"Она составляет две трети экспорта (России – УНИАН), и половина российского бюджета зависит от этого", – сказала президент Еврокомиссии.

Напомним, ранее вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель предложил Совету ЕС на уровне министров иностранных дел одобрить пакет жестких санкций против Российской Федерации в случае дальнейшего вторжения в Украину.

Глава европейской дипломатии также заявил об отсутствии доказательств отвода определенных подразделений российских войск от украинской границы.

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