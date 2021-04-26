Иранские военные вынудили министра иностранных дел отрицать все новости о том, что украинский самолет был сбит ракетой

Отношения гражданского правительства Ирана с военным командованием страны оказались не такими уж и легкими. На это указал аудио запись, которая появилась в широком доступе в воскресенье. На нем министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф говорит о том, как Стражи исламской революции Ирана часто отменяют решения правительства и игнорируют советы.

Читайте такжеВ Иране десяти чиновникам выдвинули обвинения по делу об уничтожении "Боинга" МАУВ одном из эпизодов записи иранский дипломат отступает от официальной линии Тегерана относительно генерала Касима Сулеймани, командовавшим элитными войсками "Кудс". Он был убит в январе 2020 года силами США,- пишет New York Times. По словам Зарифа, генерал очень часто подрывал его работу. В частности, он вместе с Россией пытался саботировать соглашение между Ираном и странами Запада по иранской ядерной программе. Кроме того, Сулеймани продвигал политику в отношении Сирии, которая, в конце концов, навредила иранским интересам.

"В Исламской Республике военная ветвь берет верх. Я принес в жертву дипломатию ради военных, а не военные служили дипломатии", - сказал глава МИД Ирана во время трехчасовой записи.

New York Times пишет, что разговор был между Зарифом и экономистом по имени Саид Лейлаз. Запись опубликовал лондонский телеканал Iran International. На записи Зариф подтвердил то, что многие подозревали, что его роль как представителя Ирана на мировой арене была сильно ограничена. Решение, по его словам, продиктованы верховным лидером или очень часто командованием Стражей исламской революции Ирана.

На записи Зариф указывает на то, что Стражи исламской революции сразу знали, что сбили самолет "Международных авиалиний Украины", убив 176 человек на борту. Они знали, что их ракеты попали в гражданский украинский самолет, но признали это лишь через три дня.

Вскоре после того, как самолет МАУ был сбит, Зариф принял участие в небольшой встрече Совета национальной безопасности Ирана с участием двух высокопоставленных военных командиров. На ней дипломат сказал, что мир требует объяснений. Командиры же раскритиковали Зарифа и приказали написать в Twitter, что новости якобы врут о причинах авиакатастрофы.

"Я сказал: "Если самолет сбила ракета, скажите нам, чтобы мы могли рассмотреть способы решения ситуации". Господь мой свидетель, они отреагировали так, будто я отрицал само существование Бога", - вспомнил глава МИД Ирана.

Читайте такжеОтчет о сбитии самолета МАУ: Иран не учел ни одного замечания содержательного Украины - ЕнинОн также вспомнил, как Сулеймани пытался сорвать сделку о ядерной программе Тегерана в 2015 году. По словам Зарифа, Россия не хотела, чтобы эти договоренности достигли успеха и со всей силы пыталась создать препятствия. Потому что Москва не была заинтересована в нормализации отношений Ирана с Западом. Генерал Сулеймани, по словам иранского дипломата: уехал в Москву, чтобы "уничтожить наши достижения", имея в виду ядерную сделку.

Зариф также раскритиковал Сулеймани за то, что он без ведома правительства разрешил самолетам России летать над Ираном, чтобы бомбить цели в Сирии, а также перевозить военное оборудование и военных с помощью государственной компании Iran Air. Также дипломату не нравится, что генерал отправил наземные иранские войска в Сирию.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: хроника событий

8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находилось 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Спустя три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.

19 октября в Тегеране заместитель министра иностранных дел Евгений Енин встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. После встречи Енин сообщил, что Иран готов обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв сбитого самолета МАУ, независимо от их гражданства. Однако 9 декабря Енин заявил, что Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в катастрофе самолета МАУ.

31 декабря 2020 года Иран с пятой попытки передал Украине проект технического отчета о сбитии самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" возле Тегерана. У Украины было два месяца, чтобы внести в отчет замечания и предложения.

Позже стало известно о появление секретных аудиозаписей, которые свидетельствуют, что власти Ирана никогда не раскроют правду о сбитии украинского самолета.

По данным канадского телеканала CBC News, правительство Канады и учреждения в сфере безопасности изучают секретные аудиозаписи, где человек, которого источники идентифицировали как главу МИД Ирана, обсуждает вероятность того, что уничтожение самолета МАУ было преднамеренным актом.

В конце февраля 2021 года Украина передала Ирану более 90 страниц замечаний к проекту технического отчета о сбитии самолета МАУ, и настаивала, чтобы Иран приобщил их к финальному документу.

17 марта Иран обнародовал окончательный отчет, в котором причиной сбития самолета МАУ названа "ошибка" оператора ПВО, увидевшего в пассажирском лайнере, только что взлетевшем из международного аэропорта Тегерана, "вражескую цель".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Иран не учел замечания Украины и обнародовал с манипуляциями окончательный отчет технического расследования о сбитии украинского самолета.

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Перевод: Лесь Дымань