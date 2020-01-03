В МИД Украины отреагировали на убийство иранского генерала Сулеймани

В ведомстве считают, что эскалация на Ближнем Востоке может стать угрозой для стабильности региона и глобальной безопасности.

В Министерстве иностранных дел Украины призывают избежать дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в соответствующем заявлении на сайте МИД Украины.

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«В Украине обеспокоены продолжающейся эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после атак на базу операции «Несокрушимая решительность» и посольство США в Ираке, а также сегодняшних ответных действий Соединенных Штатов в Багдаде», - говорится в заявлении.

«Украина исходит из неотложной необходимости предотвратить дальнейшую эскалацию и любые акты мести, которые могут стать угрозой для стабильности региона и глобальной безопасности», - подчеркнули украинские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, на днях в Багдаде было совершено нападение на базу Операции «Несокрушимая решительность» и на посольство США. По словам госсекретаря США Майка Помпео, нападение было организовано террористами и при поддержке иранских доверенных лиц.

Позже иранский генерал Касем Сулеймани, возглавлявший спецподразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс», был убит по указанию президента США Дональда Трампа. В ночь на 3 января по аэропорту в Багдаде был нанесен авиаудар по меньшей мере тремя ракетами.