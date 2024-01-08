Также украинцы высказались за восстановление доступа журналистов в Раду во время войны.

Около 65% граждан считают, что журналисты должны присутствовать на заседаниях Верховной Рады даже во время военного положения, за онлайн-трансляции заседаний на телеканале "Рада" выступают более 57% граждан.

Как информирует движение "Честно", такие результаты социологического опроса, который с 8 по 15 декабря 2023 года провел Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова по его заказу.

"Подавляющее большинство времени этот созыв парламента работал в закрытом режиме. Очевидно, что такой формат достаточно удобен для большинства нардепов, ведь журналисты не могут непосредственно следить за их работой в сессионном зале и не могут, как раньше, получить комментарий в кулуарах. Однако, как демонстрируют результаты исследования, украинцы не согласны с таким положением дел", - отметили в "Честно".

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Абсолютно поддерживают открытие доступа журналистов в парламент 47,6% украинцев. Еще около 17,9% граждан скорее поддерживают такую позицию. Не соглашаются с тезисом о необходимости доступа журналистов к заседаниям лишь 11% украинцев.

Отмечается, что в отношении к этому вопросу позиция всех регионов является очень похожей. Отличается лишь процент жителей восточных и центральных регионов, которые не соглашаются с необходимостью открыть журналистам доступ в парламент. Вероятно, такие различия можно объяснить вопросами безопасности.

Также респондентам предлагалось согласиться или не согласиться с тезисами: "Телеканал " Рада" должен транслировать онлайн все заседания Рады в условиях военного положения" и "Формат "телемарафона" потерял свою актуальность". По первому тезису сказали, что "скорее соглашаются" 19,8%, "полностью соглашаются" еще 37,6%. Около 14% респондентов, сказали, что не соглашаются, 18,2% - соглашаются и не соглашаются, а 10,6% - ничего не смогли сказать. Со вторым тезисом "скорее соглашаются" и "полностью соглашаются" соответственно 13,5% и 29,4%. Еще 22% - не согласны, 18,9% - согласны и не согласны с тезисом, 15% не ответили.

Было опрошено 2019 респондентов. Погрешность выборки не более 2,3%.

Опрос мнений украинцев

Этот же опрос показал, что большинство украинцев настроены к пророссийским политикам достаточно негативно. Досрочно лишить их депутатских полномочий предлагают 7% граждан, а добавить в список и запрет баллотироваться снова - еще 10,5% украинцев. После полномасштабного вторжения РФ в Украину количество граждан, которые готовы дать пророссийским политикам доработать до следующих выборов, по сравнению с 2022 годом, уменьшилось с 3% до 1%.

Среди украинцев также выросла доля людей, которые выступают за расследование деятельности каждого политика на факт государственной измены.

За люстрацию и запрет занимать должности для представителей запрещенных партий выступают 14% украинцев. А расследование правоохранителями деятельности каждого в отдельности и проверки на факты государственной измены считают удачным вариантом 23% граждан.

При этом почти 38% граждан предлагают не ограничиваться одним или двумя видами санкций за деятельность, которую вели на территории Украины представители пророссийских партий, а применить все возможные методы.

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