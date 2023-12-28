Пока новые изменения о правилах мобилизации не одобрены в парламенте, мобилизационный процесс осуществляется планово и работает по-прежнему.

Законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета, поданный Кабинетом министров в Верховную Раду 25 декабря, доработают.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник службы связей с общественностью командования Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. "На данный момент есть законопроект, который будет дорабатываться", - сказал Фитьо.

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Он напомнил, что сейчас ничего не изменилось, все по мобилизации осуществляется планово и работает по-прежнему.

"Все, кто еще не обновил свои данные в ТЦК и СП - надо это сделать. Надо появиться и актуализировать данные. Призывной возраст военнообязанных граждан - 18-60. Сейчас по мобилизации в Вооруженные силы и Силы обороны берут от 27 лет, если нет причин получить отсрочку", - добавил Фитьо.

Мобилизация в Украине

19 декабря президент страны Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции сообщил, что военные предложили мобилизовать еще 450-500 тыс. человек. Впоследствии министр обороны Рустем Умеров заявил, что большое количество людей нужно для усиления линии столкновения с оккупантами.

Действующая редакция законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета, который Кабин внес в парламент 25 декабря, предусматривает отмену такого понятия как "ограниченно пригодный к военной службе". Вместо этого предлагается распределять мужчин на годных и непригодных к службе.

Этот законопроект также предусматривает:

уменьшение призывного возраста с 27 до 25 лет;

совершенствование процедуры воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов;

отмена срочной военной службы и введение для всех граждан Украины моложе 25 лет базовой общевойсковой подготовки;

ограничение прав граждан, уклоняющихся от взятия на воинский учет и прохождения военной службы.

В случае принятия законопроекта об усилении мобилизации у военнообязанных граждан появится новая обязанность – зарегистрировать "электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста".

Что собой будет представлять этот "электронный кабинет", в законопроекте не прописано, но указано, что этим вопросом должен заняться Кабмин, если Верховная Рада примет законопроект.

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