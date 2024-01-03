Среди украинцев также выросла доля людей, которые выступают за расследование деятельности каждого политика на факт государственной измены.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину количество граждан, которые готовы дать пророссийским политикам доработка до следующих выборов, по сравнению с 2022 годом, упала с 3% до 1%.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который провел Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова по заказу движения "Честно" с 8 по 15 декабря 2023 года.

"Большинство украинцев настроены к пророссийским политикам достаточно негативно. Досрочно лишить их депутатских полномочий предлагают 7% граждан, а добавить в список и запрет баллотироваться снова - еще 10,5% украинцев", - говорится в результатах опроса.

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Отмечается, что за люстрацию и запрет занимать должности для представителей запрещенных партий выступают 14% украинцев. А расследование правоохранителями деятельности каждого в отдельности и проверки на факты государственной измены считают удачным вариантом 23% граждан.

При этом почти 38% граждан предлагают не ограничиваться одним или двумя видами санкций за деятельность, которую вели на территории Украины представители пророссийских партий, а применить все вышеперечисленные методы привлечения таких депутатов к ответственности.

Кроме того, с 17% до почти 23% выросла доля украинцев, которые выступают за расследование правоохранителями деятельности каждого политика на факт государственной измены.

Опрос на политическую тематику в Украине

25 декабря 2023 года стало известно, что большинство украинцев, если бы оказались в 1991 году, во время первых президентских выборов в Украине, проголосовали бы за Вячеслава Черновола, а не за Леонида Кравчука.

29 декабря сообщалось, что количество украинцев, которые верят в то, что через 10 лет Украина будет успешным государством в составе Евросоюза, уменьшилась.

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