За победу на повторном голосовании 15 ноября боролись действующий мэр от «Батькивщины» и кандидат от «ЕС».

В Сумах по результатам повторного голосования на выборах городского головы избран мэром Александр Лысенко.

Об этом сообщается на сайте Сумского городского совета.

"Признать избранным Сумским городским головой Лысенко Александра Николаевича, который по результатам голосования избирателей получил наибольшее по сравнению с другим кандидатом на пост количество голосов избирателей", - говорится в постановлении Сумской ТИК.

Согласно протоколу об итогах голосования, за Лысенко отдали свои голоса 26 тыс. 446 избирателей (60,32%).

В голосовании 15 ноября приняли участие 43 тыс. 836 избирателей из 229 тыс. 971, включенного в избирательные списки.

Выборы мэра в Сумах

15 ноября в Сумах состоялось повторное голосование на выборах городского головы, поскольку ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов избирателей.

Во второй тур выборов попали действующий Сумской мэр, кандидат от политической партии «Батькивщина» Александр Лысенко и кандидат от партии «Европейская солидарность» Вадим Акперов.

По официальным результатами первого тура выборов, за Лысенко отдали голосов 28 тыс. 877 (44,2%) избирателей, за Акперова – 9 тыс. 609 (14,71%).

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Автор: Юлия Петриченко