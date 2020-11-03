За победу 15 ноября будут бороться действующий мэр от "Батькивщины" и кандидат от "ЕС".

В Сумах пройдет повторное голосование на выборах городского головы, поскольку ни один из кандидатов не набрал более половины голосов избирателей.

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

В частности, во второй тур выборов попадают действующий Сумской мэр и кандидат от политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина" Александр Лысенко и кандидат от политической партии "Европейская солидарность" Вадим Акперов.

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По официальным результатам первого тура выборов, за Лысенко отдали 28 тыс. 877 голосов (44,2%), за Акперова – 9 тыс. 609 (14,71%).

Согласно постановлению городского терризбиркома, датой второго тура выборов в Сумах определено 15 ноября.

Местные выборы в Украине

25 октября в Украине состоялись очередные местные выборы. По предварительным данным ЦИК, явка избирателей составила 36,88%.

Выборы прошли по пропорциональной системе с открытыми списками. В Крыму, Севастополе, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей голосование не проводилось.

Как свидетельствуют экзит-полы, по результатам выборов в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, Львове, Винницы побеждают действующие мэры городов.

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Автор: Виталий Кохан