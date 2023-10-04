Президент проведет в Харьковской области совещания со всеми, кто отвечает за защиту и подготовку к зиме.

Президент Украины Владимир Зеленский инспектирует подготовку к зиме в Харьковской области.

"Харьковщина. Целый день работы в регионе. Наши воины. Купянское, Лиманское направления. Горжусь каждым защитником, каждой защитницей!", - сообщил президент.

В частности, в регионе состоятся важные совещания с военными, областным управлением СБУ и областной полицией. "Доклад генерала Сырского. Совещание со всеми в области, кто отвечает за защиту и подготовку к зиме. Ключевые вопросы - энергетика и восстановление", - добавил Зеленский.

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"Сегодня проведу отдельное совещание с чиновниками относительно состояния выполнения поручений, которые давались", - отметил глава государства.

Напомним, в прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Донецкую область и посетил штабы бригад, которые ведут наступательные действия в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Соледар".

Визиты Зеленского

3 октября президент посетил бригады, воюющие на Купянском и Лиманском направлениях. Он в частности осмотрел технику - танки Leopard 2 и шведские БМП, участвовавшие в боях на Харьковщине. С комбригами и комбатами президент обсудил оперативную ситуацию на поле боя. Наградил особо отличившихся бойцов и военных медиков.

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