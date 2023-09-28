Украина и НАТО работают над адаптированной программой, которая будет определять практические шаги для достижения нашей страной соответствия принципам и стандартам Альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас Украина и страны-члены НАТО - де-факто уже союзники. На совместном с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом брифинге президент подчеркнул, что членство Украины в Альянсе - это лишь вопрос времени, передает корреспондент УНИАН.

"Сегодня состоялся разговор уже де-факто союзников. И это вопрос времени - когда Украина станет членом Альянса. Мы делаем все, чтобы приблизить это время", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, сейчас Украина уже защищает границы НАТО.

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Президент Украины и генсек НАТО во время сегодняшних переговоров обсудили защиту от российского террора, давление на Россию и усиление украинского воздушного щита.

Отдельно они обсудили ситуацию с ожидаемыми атаками России на инфраструктуру Украины и в связи с этим - возможность поставки дополнительных систем ПВО государствами-членами НАТО.

"Генеральный секретарь согласился приложить свои усилия для помощи и поддержки нас в этом вопросе, для мобилизации стран-членов Альянса с этой целью. Нам нужно вместе пройти эту зиму, защитить нашу энергетическую инфраструктуру и жизнь людей", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также добавил, что сейчас Украина и НАТО работают над адаптированной национальной программой, которая будет определять практические шаги для достижения Украиной соответствия принципам и стандартам Альянса.

Украина и НАТО - новости

Как сообщал УНИАН, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил успехи украинских военных на фронте. Он подчеркнул, что Киеву срочно нужны дальнейшие поставки средств ПВО, включая боеприпасы, запасные части и техническое обслуживание уже имеющихся у украинских военных систем.

После июльского саммита Альянса президент Владимир Зеленский заявил, что удалось убрать любые сомнения и двусмысленности относительно перспективы членства Украины в НАТО, и наша страна станет членом этой организации.

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