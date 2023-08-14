Глава государства отметил, что хотел объехать все бригады по отдельности, чтобы точечно понять проблемы каждой из них.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область посетил штабы бригад, которые ведут наступательные действия в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Соледар".

Как отмечается в сообщении на сайте главы государства, Зеленский побывал на командных пунктах восьми бригад.

Речь идет о командных пунктах 5-й отдельной штурмовой бригады, 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 57-й отдельной мотопехотной бригады им. кошевого атамана Костя Гордиенко, 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко, 26-й артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича, 3-й отдельной штурмовой бригады и 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила.

Президент заслушал доклады по оперативной обстановке на участках ответственности бригад и особенностям применения различных видов вооружения.

Кроме того, он обсудил с комбригами и комбатами воинских соединений проблемные вопросы, с которыми сталкиваются военнослужащие, и пути их решения.

"Я ежедневно получаю общую информацию, она дает широкое понимание ситуации, и это тоже очень важно. Впрочем, я хотел объехать все бригады по отдельности, чтобы точечно понять проблемы каждой из них. Это открытая беседа, можно обсудить любые вопросы", - отметил Зеленский.

В свою очередь комбриги и комбаты сообщили президенту о потребностях в вооружении, боеприпасах и технике, в частности во фронтовых системах противовоздушной обороны и различных видах беспилотников.

Также были обсуждены вопросы усиления подготовки солдат, сержантов и офицеров, расширения возможностей командиров по руководству личным составом, упрощения бюрократических процедур в армии, в частности в процессе комплектации подразделений, а также совершенствования работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки, военно-врачебных комиссий.

"Были предложены варианты решений для устранения имеющихся проблем, в частности относительно возможностей командиров и усиления мотивации военнослужащих", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский посетил передовой стабилизационный пункт, который принимает раненых и травмированных украинских военнослужащих с Бахмутского направления.

Президент осмотрел помещение и оснащение пункта, пообщался с ранеными воинами и медиками.

Командование стабпункта рассказало ему о насущных потребностях, в частности в бронированном эвакуационном транспорте.

Зеленский отметил наградами раненого бойца 3-й отдельной штурмовой бригады и двух тактических медиков 22-й отдельной механизированной бригады.

Другие поездки Зеленского

Как сообщал УНИАН, в конце июля Зеленский приехал в Одесскую область, которая вторую неделю находилась под массированными обстрелами российских оккупантов.

Президент посетил разрушенный захватчиками Спасо-Преображенский собор и реабилитационные отделения, где защитники Украины проходят лечение по программам физической реабилитации и восстановления.

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