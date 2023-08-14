Это позволит на дальних подступах уничтожать ресурсы страны-агрессора.

Вооруженным силам Украины сейчас нужны дальнобойные ракеты Taurus и АТАСМЅ, чтобы ускорить контрнаступление. Они позволят уменьшить боевые возможности оккупационных войск и сохранить больше жизней наших защитников.

"Дальнобойные ракеты для Украины сейчас - это резкое уменьшение боевых возможностей России. Это активное уничтожение резервов и ресурсов России на дальних подступах. Это разрушение тыловой логистики - складской, транспортной, топливной", - написал в Twitter советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, поставки дальнобойных ракет ускорит наступательные операции Силам обороны.

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"А главное, это деэскалация. Именно это и является актуальной... дипломатией. Украине нужны Taurus (Германия) и АТАСМЅ (США)", - подчеркнул чиновник.

Taurus для Украины

Как сообщал УНИАН, Украина еще весной направила официальный запрос в Германию с просьбой предоставить крылатые ракеты Taurus. Оппозиционные депутаты в Бундестаге также поддерживают эту идею и просили правительство Шольца согласиться.

13 августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не готов к передаче Украине немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus.

В то же время по данным немецких СМИ, Берлин обсуждает с Вашингтоном возможность передачи дальнобойных боеприпасов. По мнению журналисте, это может привести к одновременной поставке Киеву немецких Taurus и американских ATACMS.

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