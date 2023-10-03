Глава государства обсудил с командирами бригад и командирами батальонов оперативную ситуацию на поле боя, актуальные вопросы и потребности.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции Сил обороны Украины на Купянско-Лиманском направлении. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Сегодня посещаем наши бригады, которые выполняют боевые задачи на одном из самых горячих направлений - Купянско-Лиманском", - отметил президент.

В частности, речь идет о посещении 103-й отдельной бригады территориальной обороны, 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша и 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

"С комбригами и комбатами обсудили оперативную ситуацию на поле боя, актуальные вопросы, потребности", - подчеркнул Зеленский.

"Каждая наша боевая бригада, каждый воин, который уничтожает оккупантов, каждым своим шагом вперед утверждает, что украинская победа непременно будет. Вы - мощь! Спасибо за службу!"- отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, по последним данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении силы обороны отразили атаки противника в районе населенного пункта Макеевка Луганской области.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) 29 сентября сообщили, что в последнее время российские оккупанты снизили темпы наступательных действий на линии Купянск-Сватово-Кременная.

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