Примечательно, что новый чешский президент собрался в Украину вместе с президентом Словакии.

Новый президент Чехии Петр Павел намерен посетить Украину для встречи с Владимиром Зеленским.

Как пишет словацкое издание Pravda.sk, 29 января Петр Павел позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому. Во время разговора президент Чехии обсудит с Зеленским свой визит в Киев.

Павел намерен посетить украинскую столицу вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Она уже встретилась с новоизбранным президентом Чехии в его предвыборном штабе, и приветствовала такую идею.

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Президентские выборы в Чехии

Генерал армии в отставке Петр Павел одержал победу на президентских выборах в Чехии. Во втором туре выборов генерал НАТО в отставке Павел набрал 57,5% голосов на более чем трех четвертях подсчитанных участков.

В случае победы Павел обещал мощную поддержку Украине во всех направлениях.

Конкурентом Павела в президентской гонке был экс-премьер и миллиардер-популист Андрей Бабиш из движения ANO. Бабиш продвигал месседжи о том, что помощь Украине слишком дорого обходится Чехии. Кроме того, он заявил, что не стал бы посылать чешских солдат на помощь Польше или странам Балтии, если бы на них напали.

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