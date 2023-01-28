Он набрал более 57% голосов на более чем трех четвертях подсчитанных участков.

Генерал армии в отставке Петр Павел одержал победу на президентских выборах в Чехии.

Как сообщает чешское издание Aktuality, обработано почти 94% голосов. Во втором туре выборов генерал НАТО в отставке Павел набрал 57,5% голосов на более чем трех четвертях подсчитанных участков. Уже очевидно, что это победа. Его конкурент, экс-премьер и миллиардер-популист Андрей Бабиш из движения ANO не сможет его обойти.

По промежуточным итогам, явка избирателей составляет почти 70%. Это рекордный показатель в стране. 8 марта Павел официально сменит Милоша Земана на посту главы государства.

Видео дня

По данным издания, Павел одержал победу во всех регионах, кроме четырех. Больше всего его поддержали в Праге - более трех четвертей голосов.

Выборы в Чехии

Первый тур президентских выборов в Чехии прошел 13-14 января 2023 года. Во второй тур прошли экс-генерал НАТО Петр Павел и бывший премьер-министр Андрей Бабиш.

За подсчетом 99,6% голосов избирателей, Павел набрал 35,34%, а Бабиш - 35,04%.

В случае победы Павел обещал мощную поддержку Украине во всех направлениях. В то же время его конкурент Бабиш продвигал месседжи о том, что помощь Украине слишком дорого обходится Чехии, а его сын скрывался от следствия в оккупированном Крыму. Кроме того, Бабиш заявил, что не стал бы посылать чешских солдат на помощь Польше или странам Балтии, если бы на них совершили нападение.

Вас также могут заинтересовать новости: