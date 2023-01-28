Президент отметил, что будет радоваться тесному личному сотрудничеству на благо народов Украины и Чехии и в интересах объединенной Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил экс-генерала НАТО Петра Павела с победой на президентских выборах в Чехии.

"Искренне поздравляю Петра Павела с убедительной победой на выборах Президента Чешской Республики. Ценю вашу поддержку Украины и нашей борьбы против российской агрессии. Буду рад тесному личному сотрудничеству на благо народов Украины и Чехии и в интересах объединенной Европы", - написал Зеленский в Twitter.

Новый президент Чехии

Генерал армии в отставке Петр Павел одержал победу на президентских выборах в Чехии. Во втором туре выборов генерал НАТО в отставке Павел набрал 57,5% голосов на более чем трех четвертях подсчитанных участков. Уже очевидно, что это победа. Его конкурент, экс-премьер и миллиардер-популист Андрей Бабиш из движения ANO не сможет его обойти.

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Первый тур президентских выборов в Чехии прошел 13-14 января 2023 года. Во второй тур прошли экс-генерал НАТО Петр Павел и бывший премьер-министр Андрей Бабиш.

За подсчетом 99,6% голосов избирателей, Павел набрал 35,34%, а Бабиш - 35,04%.

В случае победы Павел обещал мощную поддержку Украине во всех направлениях. В то же время его конкурент Бабиш продвигал месседжи о том, что помощь Украине слишком дорого обходится Чехии, а его сын скрывался от следствия в оккупированном Крыму. Кроме того, Бабиш заявил, что не стал бы посылать чешских солдат на помощь Польше или странам Балтии, если бы на них совершили нападение.

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