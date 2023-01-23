Позднее он сказал, что соблюдал бы 5 статью устава НАТО.

Кандидат в президенты Чехии Андрей Бабиш заявил, что не стал бы посылать чешских солдат на помощь Польше или странам Балтии, если бы на них совершили нападение.

Такое заявление прозвучало в ходе дебатов со вторым кандидатом Петром Павелом, пишет novinky.cz. Это заявление вызвало много вопросов, так как Чехия входит в НАТО и обязана соблюдать 5 статью устава. Она предусматривает, что нападение на одну страну альянса считается нападением на всех его членов, и все страны участвуют в отражении агрессии.

"Нет, конечно нет. Я хочу мира, я не хочу войны. И ни при каких обстоятельствах я бы не отправил наших детей и детей наших женщин на войну", - сказал бывший премьер-министр.

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Позднее он написал в Twitter, что вообще не хотел отвечать на гипотетический вопрос о нападении на Польшу или страны Балтии.

"Я убежден, что этого не произойдет, и совершенно не хочу в этом признаваться. Ответственность мировых политиков - предотвратить войну. Однако, если бы нападение действительно произошло, я бы, конечно, соблюдал статью 5. Об этом не спорят", - добавил он.

Выборы в Чехии

Как известно, президентские выборы в Чехии прошли 13-14 января 2023 года. Во второй тур прошли экс-генерал НАТО Петр Павел и бывший премьер-министр Андрей Бабиш.

По подсчету 99,6% голосов избирателей, Павел набрал 35,34%, а Бабиш - 35,04%.

Второй тур президентских выборов пройдет 27 и 28 января.

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