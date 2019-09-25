Кабмин уволил главу "Укравтодора" Новака
13:35, 25 сентября 2019Транспорт
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Славомир Новак 24 сентября подал премьер-министру заявление об отставке в связи с завершением 3-летней каденции.
Кабмин уволил Новака с должности руководителя "Укравтодора" / фото УНИАН
Кабинет министров уволил Славомира Новака с должности руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").
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Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.
"Во время заседания министры также приняли заявление об увольнении и.о. председателя "Укравтодора" Славомира Новака (с 1 октября 2019 года)", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, вчера, 24 сентября, руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак подал премьер-министру Украины заявление об отставке в связи с завершением 3-летней каденции.
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