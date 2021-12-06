По вероятному сценарию, Россия может вытолкнуть мигрантов на границу между Литвой и Польшей, чтобы разжечь столкновения.

Россия может с помощью мигрантов из Беларуси захватить Сувалкский коридор, чтобы отрезать страны Балтии от НАТО.

Об этом сообщает британское издание The Times.

Сувалкский коридор - почти 100-километровая граница Польши и Литвы. Этот единственный участок суши, который соединяет Литву, Латвию и Эстонию с остальной частью ЕС и странами НАТО и отделяет Калининградскую область РФ от Беларуси. В случае захвата этого коридора РФ фактически закроет союзникам НАТО путь к странам Балтии.

Читайте такжеГлава Мюнхенской конференции по безопасности назвал маловероятным вторжение РФ в Украину"Россия может вытолкнуть мигрантов в коридор и разжечь столкновения. После этого российские войска могут ворваться в коридор и развернуть военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса. Такой шаг позволил бы России объединить свои силы в Калининграде с Беларусью", — предполагают в издании.

Источники в Украине сообщили The Times, что эту операцию Кремль может осуществить всего лишь за два часа. Такие действия Москвы смогут отвлечь внимание НАТО от подготовки российского вторжения в Украину.

Ситуация на границе и возможная агрессия РФ

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

4 декабря западные разведчики поделились вариантами действий России если Кремль все же решится на полномасштабное вторжение в Украину.

Автор: Марта Гичко