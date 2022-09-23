Мобилизация в России похожа на сборы резервистов с боевой стрельбой, полагает эксперт.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан сообщил, что в течение месяца РФ сможет подготовить на мобилизацию максимум 100 тысяч человек.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

По его словам, мобилизация в РФ больше похожа на сборы резервистов с боевой стрельбой, так как не объявлено военное положение.

Видео дня

"Максимум в течение месяца они смогут подготовить - это 100 тысяч человек. То есть вот это движение, которое мы видим, оно больше медийное. Волны, как таковой, большой не будет. Они будут плавно их восстанавливать. Первые резервисты, которых сейчас мы видим там едут автобусами, они придут на наш фронт как минимум через месяц, не раньше", - сказал эксперт.

Он также отметил, что в РФ скорее всего будет несколько волн, по 100 тыс. в полтора-два месяца.

Мобилизация в России – что нужно знать

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

В Министерстве внутренних дел Украины прогнозируют, что во время первой волны мобилизации в России могут призвать около 40-50 тыс. резервистов, поскольку на большее количество просто не хватит экипировки.

В британской разведке полагают, что России придется решать логистические и административные проблемы, чтобы собрать 300 тыс. военнослужащих, которые вряд ли станут боеспособными в течение месяцев. Эксперты отмечают, что даже эта ограниченная мобилизация будет очень непопулярной среди части российского населения, и Путин берет на себя значительный политический риск в надежде создать необходимую боевую мощь. Также отмечается, что этот шаг фактически является признанием, что Россия исчерпала запас добровольцев, которые готовы воевать в Украине.

Издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источник в администрации Путина сообщило, что засекреченный пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны РФ мобилизовать 1 млн человек.

Вас также могут заинтересовать новости: