Президент Украины подчеркнул, что если Россия отдаст приказ о прекращении огня своим командирам - война закончится.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первым шагом к завершению войны должно стать полное и безусловное прекращение огня, и соответствующее решение зависит исключительно от Москвы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Он сообщил, что в первую очередь сегодня говорил с Рамафосой о необходимости скорейшего завершения войны, которую продолжает вести Россия против Украины.

"Считаю, что очень правильные слова - нужно прекращение огня. Безусловное прекращение огня. И я соглашался, и говорил в ответ, что все зависит от желания России. Именно в Москве должны принять решение о тишине - отдать нужные приказать их российской армии", - подчеркнул Зеленский.

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Как добавил глава государства, в этом году была возможность прекратить огонь на Пасху, и Украина была абсолютно готова на это.

"И действовали зеркально. Абсолютно. На тишину отвечали тишиной. Но от российских ударов защищались. К сожалению, после Пасхи Россия возобновила штурмы на фронте и удары по нашим городам, по нашим селам, по гражданской инфраструктуре", - сказал Зеленский.

Он добавил, что говорил с президентом ЮАР о важности максимального объединения глобальных усилий и необходимости давления на Россию, чтобы закончить войну. "Давление ради мира", - отметил Зеленский.

Отдельно президент Украины рассказал, кто должен быть гарантом безопасности для Украины.

"Перед тем, как говорить, кто может быть гарантом, надо понять, гарантом чего? Мы очень надеемся и верим, что Соединенные Штаты Америки могут давить сильнее и будет полное прекращение огня. Но есть очень серьезный момент. Кто будет гарантом - прежде всего гарантий безопасности для Украины? Потому что не хочется, чтобы это был замороженный конфликт, и через год, два, три снова начнется война. И в этом все должны быть заинтересованы. Что гарантами могут сильные страны или сильные союзники", - сказал Зеленский.

Он добавил, что не хочет очень много говорить о НАТО, но на европейском континенте это понятный формат безопасности.

"И если союзники не поддерживают нишу участие в НАТО, мы говорим всегда - если вы не поддерживаете, это вы, потому что вы являетесь членами НАТО. Россия не может накладывать вето. Это ваше решение. Нравится оно нам или не нравится, но вы свободные люди. Это ваше решение. Окей, дайте нам другие гарантии безопасности. И мы хотим, чтобы среди гарантов безопасности были сильные игроки, у кого есть сила. Кто не боится России и кто имеет влияние на Россию. Безусловно, экономическое. Безусловно, историческое. Безусловно, должны быть Соединенные Штаты Америки. Безусловно, должна быть Европа", - отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина хочет, чтобы весь мир поддерживал мирные инициативы и заставил Россию прекратить эту войну.

Также по его убеждению, нет смысла до установления полного прекращения огня говорить о каких-либо красных линиях. "Поверьте мне, это втягивание в очень долгий процесс, в очень долгую войну, которая может идти очень долго. Прекращение огня - это политическая воля. Воля, чтобы показать, что стороны хотят закончить войну. А другие стороны помогут ее завершить", - считает Зеленский.

Что известно относительно российских атак по Украине

Как сообщал УНИАН, по убеждению Зеленского, если Россия заявляет, что она готова к прекращению огня, то ей необходимо останавливать массовые удары по Украине.

В то же время, Россия продолжает осуществлять воздушный террор против мирных украинских городов и гражданского населения. Этой ночью было несколько волн запуска Россией ракет различных типов и ударных дронов. В Киеве в результате атаки по меньшей мере 8 человек погибли. Еще 90 человек получили ранения, 44 из них находятся в больницах.

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