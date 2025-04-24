Представитель Путина заявил, что оккупанты атакуют военные и "околовоенные" цели.

В Российской Федерации цинично прокомментировали комбинированный массированный обстрел Киева, в результате которого погибли восемь человек и пострадали более 70.

Пресс-секретарь кремлевского правителя Путина Дмитрий Песков заявил, что "пасхальное перемирие" уже закончилось, поэтому российские захватнические войска продолжают атаковать "военные и околовоенные цели" на территории Украины:

"Это перемирие неоднократно нарушалось украинской стороной. Сейчас наши военные продолжают выполнение своих задач, которые поставлены перед ними верховным главнокомандующим. В рамках этого по военным и околовоенным целям продолжают наносить удары".

Массированный обстрел Украины

Как известно, в ночь на 24 апреля Россия осуществила один из самых масштабных обстрелов Киева за последние месяцы. Массированная атака, в которой задействовали беспилотные летательные аппараты и ракеты различных типов, продолжалась несколько часов.

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Всего во время обстрела страны захватчики применили 11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, 37 крылатых ракет Х-101, шесть крылатых ракет Искандер-К, 12 Калибров, четыре управляемые авиационные ракеты и 145 различных дронов.

Наибольшие разрушения претерпел Святошинский район Киева, там разрушен жилой дом, есть много погибших и пострадавших.

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