Президент отмечает, что именно украинцы находятся под ударами российских ракет.

Россия должна прекратить обстрелы Украины, что и будет демонстрацией ее желания относительно прекращению огня. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

Он отметил, что если Россия заявляет, что она готова к прекращению огня, то ей необходимо останавливать массовые удары по Украине. По его словам, у украинцев может лопнуть терпение. Он подчеркнул, что именно украинцы находятся под ударами российских ракет.

"Терпение, я не знаю, что у кого-то там происходит внутри, но терпение не выдержит именно у украинцев. Понимаете? Потому что мы под ударами. И никто больше. Я никому этого не пожелаю, но мы под ударами российских ракет", - подчеркнул президент Украины.

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Зеленский добавил, что вчера во время встречи с партнерами в Лондоне был вопрос номер один, как закончить войну и остановить Путина.

Визит Зеленского в ЮАР

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 апреля президент Украины Владимир Зеленский, который находится в ЮАР с целью проведения важных встреч с президентом Сирилом Рамафосой и представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки, сообщил, что отменяет часть программы визита в ЮАР из-за ночного обстрела РФ.

Зеленский отметил, что есть много разрушений, а также есть погибшие и раненые среди мирного населения.

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