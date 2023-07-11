Он подчеркнул, что украинское войско уже соответствует стандратам НАТО, как и действия наших военных.

Украина должна сделать большую домашнюю работу по полноценному переходу на стандарты НАТО. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"НАТО – это не только военный альянс, это еще и о демократии, это еще о правах человека, о свободе слова и о многих факторах, которые есть в демократической стране", – заявил он в эфире "Радио Свобода".

По словам Данилова, прежде всего Украине нужно "очень много сделать" в этой области. В то же время он подчеркнул, что украинское войско уже соответствует стандартам НАТО, как и действия наших военных.

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Комментируя вопрос перехода на техническое вооружение на стандарты НАТО, секретарь СНБО отметил, что этот процесс сдвинулся с мертвой точки. Он отметил, что по состоянию на 24 февраля у нас было очень мало единиц вооружения их стандарта, но сейчас таких единиц все больше и больше.

"То, что мы сегодня услышали и услышим завтра, – это будут знаменательные дни для нашей истории. Конечно, хотелось бы с первого раза и сразу. Но имеем в виду, что в Альянс входит 31 страна и каждая страна должна дать согласие. Это непростой процесс. Но я уверен, что мы этот путь пройдем", – резюмировал Данилов.

Путь Украины в НАТО: главные новости

11 июля руководители страны НАТО согласились убрать требование о выполнение ПДЧ для Украины. Это будет способствовать уменьшению пути Украины к членству в Альянсе с двухэтапного процесса до одноэтапного. Однако страны НАТО все же имеют некоторые условия, среди которых реформы в оборонном секторе и приведение украинской армии к стандартам армий стран НАТО.

Это стало известно на полях саммита НАТО, который 11 и 12 июля проходит в столице Литвы – Вильнюсе. В итоговом коммюнике саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО отмечается, что будущее Украины в Альянсе. Там также отметили прогресс нашей страны в вопросе проведения реформ. Украина становится более взаимосовместимой и политически интегрированной с НАТО.

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