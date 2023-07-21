Зеленский назвал это важной новостью.

Республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь представили проект резолюции по поддержке Сенатом США скорого вступления Украины в НАТО.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Марченко в Facebook. Она отметила, что в документе сенаторы призывают американского лидера Джо Байдена сотрудничать с лидерами НАТО для разработки четкого, комплексного пути вступления Украины в Альянс.

В проекте резолюции отмечается, что Сенат считает вступление Украины в НАТО критически важным для предотвращения будущих войн, содействия миру и обеспечения будущей безопасности Европы и мира. Также в документе указывается поддержка правительства и народы Украины со стороны Сената в этой "неспровоцированной войне, которая длится более 500 дней, в то время как они продолжают защищать свой суверенитет и бороться за то, чтобы оставаться независимой, свободной и Демократической нацией".

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал проект резолюции сенаторов важной новостью.

"Действительно, только это может надежно обезопасить Украину и всю нашу Европу, нашу демократию и свободу от новых российских агрессий. Чем шире пространство НАТО, тем шире пространство мира и общей безопасности", - написал он в Twitter.

Вступление Украины в НАТО

11 июля руководители страны НАТО во время саммита Альянса согласились убрать требование о выполнение ПДЧ для Украины. Это будет способствовать уменьшению пути Украины к членству в альянсе с двухэтапного процесса к одноэтапному. При этом президент США Джо Байден заявлял, что он не будет упрощать путь для членства Украины в Североатлантическом альянсе.

В СНБО заявили, что Украина должна сделать большую домашнюю работу по полноценному перехода на стандарты НАТО.

Согласно исследованиям, перспектива членства Украины в НАТО и ЕС являются ключевыми факторами, которые мотивируют украинских беженцев возвращаться из Польши на родину после окончания войны.

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