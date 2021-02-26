По инициативе народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Татьяны Плачковой в Верховной Раде зарегистрированы альтернативные к поданным ранее законопроекты, ограничивающие продажу лекарственных препаратов детям до 14 лет.

Об этом политик сообщила на своей странице в Facebook.

"В Украине нет возрастных ограничений по продаже лекарств. И эту практику, как показали страшные случаи с отравлениями таблетками подростков, нужно срочно менять", – отметила она.

Отличие поданных Татьяной Плачковой и другими нардепами законопроектов (№5122-2 и №5123-1) в том, что в них предложено ограничить продажу лекарств детям не только в аптеках, но и онлайн с доставкой.

Депутаты также предлагают установить значительные штрафы: за нарушение ограничений – от 6 800 до 13 600 грн и от 13 600 до 23 800 грн за повторное нарушение на протяжении года.

"Изначально Комитет здравоохранения предлагал штраф в размере 425 гривен. Для сравнения – за продажу пива несовершеннолетним размер штрафа достигает 13 600 гривен", – отметила парламентарий.

Татьяна Плачкова выразила надежду, что эти идеи объединят парламентариев и помогут принять взвешенное и правильное решение.

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Автор: УНИАН