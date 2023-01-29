Супруги оказались фигурантами журналистского расследования.

Народные депутаты Наталья Королевская и Юрий Солод, которые были представителями запрещенной партии ОПЗЖ, сложили свои мандаты. Отмечается, что заявления уже написаны, но в Верховную Раду еще не поступили.

"Заявления в Верховную раду еще не поступали, но, по нашей информации, они их написали", - сообщает издание РБК-Украина.

В свою очередь нардеп Алексей Гончаренко подтвердил эту информацию

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"Наталья Королевская и Юрий Солод готовы сложить мандаты народных депутатов. Еще меньше ОПЗЖ в Верховной Раде, и это хорошо", - написал политик в своем Telegram-канале.

По его словам, для Королевской и Солода 23 января возникла угроза потери мандатов из-за паспортов Российской Федерации.

"Зачем ждать, когда эти паспорта найдут? И они сразу же решили "уйти сами". Раньше почему-то не хотели. Юрия вы не часто видели, в 2022 году он Раду так и не посетил. Вот и хорошо. Как без мандата останется, может и не пытаться", - подытожил Гончаренко.

Батальон Дубай - что известно

Супруги Наталья Королевская и Юрий Солод стали фигурантами расследования "Батальон Дубай" журналистов издания "Украинская правда".

Отмечается, что Королевская с мужем живет в Address Beach Resort. Супругов в середине октября видели в офисе крупнейшего застройщика в городе Emaar. Они купили недвижимости в Дубае на 10 миллионов далларов.

Кроме того, в Главном управлении разведки сообщили, что Королевской кум Путина - Виктор Медведчук - предложил остаться в Украине и перехватить власть сразу после оккупации Россией.

Также 23 января в СМИ просочилась информация, что четырех народных депутатов от запрещенной ОПЗЖ лишат мандатов, в том числе Юрия Солода и Наталью Королевскую.

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