Руководитель Офиса президента Украины и глава МИД Венгрии провели телефонный разговор.

На следующей неделе состоится двусторонняя встреча между представителями правительств Украины и Венгрии. Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины (ОП).

Согласно сообщению, соответствующее решение было достигнуто во время телефонного разговора руководителя ОП Андрея Ермака с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.

"Стороны обсудили украинско-венгерские отношения и пути их дальнейшего развития. В связи с этим руководитель Офиса президента и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии договорились провести на следующей неделе двустороннюю встречу между командами на правительственном уровне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ермак и Сийярто отметили важность личного контакта и выразили надежду на нахождение взаимовыгодных решений по самым сложным вопросам двусторонней повестки дня.

"В рамках продолжающегося диалога руководитель Офиса президента Украины и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии договорились поддерживать связь на регулярной основе", - подчеркнули в ОП.

Отношения Украины и Венгрии - последние новости

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Венгрия играет в очень опасную игру. По его словам, эта страна знает, что такое вторжение, она знает, какие последствия имеет фашистский режим, "и я удивлен, что месседжи Будапешта являются радикальными в отношении Украины".

При этом, как сказал глава государства, до полномасштабного нападения РФ Европа была "очень неоднозначной", однако вторжение объединило ее вокруг Украины.

Также УНИАН сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Дональд Трамп "не даст ни копейки" Украине в случае победы на выборах президента США. По словам Орбана, "если Америка не даст денег, то одни европейцы не смогут финансировать эту войну, и тогда война закончится".

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