Он уверяет, что "мирные планы" бывшего президента США и Венгрии совпадают.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Дональд Трамп "не даст ни копейки на украинско-российскую войну", если победит на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки.

В интервью M1 он назвал Трампа "человеком мира", чьи планы по укреплению мира совпадают с планами Венгрии. "Он был первым президентом за долгое время, который не начал войну во время своего срока. Мы знаем из его президентства, что он человек мира, и сейчас он не скрывает своих взглядов, он ясно дал понять, что его цель - принести мир в войну между Россией и Украиной, и мы хотим не меньше, чем мира и прекращения огня", - сказал Орбан.

Венгерский премьер считает правительство США, а также руководство Евросоюза и крупнейших стран-членов ЕС "провоенными". Также он уверяет, что Трамп "не даст ни копейки на украинско-российскую войну" в случае победы.

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"Если Америка не даст денег, то одни европейцы не смогут финансировать эту войну, и тогда война закончится", - сказал Орбан, подчеркнув, что Трамп еще не победил, а его партия уже мешает демократам выделять деньги на помощь Украине.

Встреча Орбана и Трампа: что известно

Напомним, что 8 марта премьер-министр Венгрии встретился с Трампом в его резиденции во Флориде. Действующий президент Штатов Джо Байден раскритиковал эту встречу.

Как известно, Трамп обещает закончить войну в Украине за 24 часа. Он уверял, что его план предусматривает "справедливую для всех" сделку.

При этом Орбан высказывается против оказания помощи Украине и ее вступления в Евросоюз. Также он заявлял, что для него Путин не является военным преступником.

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