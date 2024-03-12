Президент предупредил о риске третьей большой ошибки в отношении Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что 90% европейских лидеров сейчас находятся на стороне Украины, хотя в обществах и существуют разные мнения.

В интервью Le Monde и BFMTV он сказал, что до полномасштабного нападения России Европа была очень неоднозначной, однако вторжение объединило ее вокруг Украины. "И именно благодаря этой поддержке Украина смогла остановить Россию", - отметил президент.

В то же время Зеленский говорит, что Венгрия с ее премьер-министром Виктором Орбаном иногда "играет в очень опасную игру". "Это опасно в первую очередь для самой Венгрии. Эта страна знает, что такое вторжение, она знает, какие последствия имеет фашистский режим, и я удивлен, что месседжи Будапешта являются радикальными в отношении Украины. Подыгрывание Трампу ничего не даст. Он независимый лидер. Никто не любит иметь слабых друзей", - добавил он.

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Украинский президент считает, что до 24 февраля 2022 года Европа совершила очень много ошибок в вопросе российской агрессии против Украины. Например, все пытались "пожать руку Путину", чтобы продемонстрировать, что его можно умиротворить.

"Это все оказалось неправильным. Не было достаточно сильной позиции после оккупации Крыма и войны на Донбассе. Мир должен был бы поставить Путина на место. Тогда, после агрессии, все смотрели на США: применят ли они санкции? Европа и США должны были проявить лидерство и применить жесткие санкции. Наконец, учитывая замедление поставок оружия, существует риск третьей ошибки: внимание мира отвернется от Украины", - предупреждает он.

Вопрос журналиста о том, ожидает ли Украина когда-нибудь получить немецкие дальнобойные ракеты Taurus, Зеленский переадресовал канцлеру Германии Олафу Шольцу.

Позиция Венгрии по войне в Украине: последние новости

Напомним, в декабре венгерский премьер Виктор Орбан ветировал европейскую помощь Украине в размере 50 миллиардов евро. Также сообщалось, что страна заблокировала совместное заявление к годовщине большой войны.

Летом правительство Венгрии обнародовало ролик под названием "Пришло время для мира", в котором призвало к переговорам с Россией. На этом видео была изображена карта Украины без оккупированного Крыма.

После недавней встречи с Дональдом Трампом Орбан назвал бывшего президента Штатов "человеком мира", а руководство ЕС и американское правительство "провоенными".

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