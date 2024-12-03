В частности, речь идет о поддержке энергетической инфраструктуры Украины, предоставлении большего количества средств ПВО и поставках оружия в Украину.

Страны НАТО должны сделать больше для поддержки Украины. В частности - предоставить больше оружия, в том числе систем ПВО, и помочь украинцам с энергетикой. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Марк Рютте во время совместного оглашения заявлений перед заседанием Совета Украина-НАТО.

"Я действительно хочу заверить вас, что союзники с вами. Мы должны сделать несколько вещей. Во-первых, мы должны гарантировать, что поможем вам лучше поддерживать энергетическую сеть и энергетическую инфраструктуру", - отметил Рютте и добавил, что Альянс не может допустить, чтобы Россия превратила зиму в оружие.

Как отметил генеральный секретарь НАТО, он сегодня утром говорил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, что защита украинской энергетики является решающим элементом.

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"Во-вторых, мы должны гарантировать, что когда речь идет о противовоздушной обороне - мы делаем много, но нужно сделать еще больше, чтобы убедиться, что страна максимально защищена", - сказал Рютте.

В то же время, в-третьих, по его словам, надо работать над поставками военной помощи в Украину.

"Нужно сделать гораздо больше, чтобы убедиться, что вы сможете - когда однажды вы решите перейти к определенной форме переговоров с россиянами, что вы сможете сделать это с позиции силы", - подчеркнул Рютте.

В свою очередь, глава МИД Украины Андрей Сибига сказал, что сейчас настало настоящее время для геополитической определенности, потому что Украине нужны сильные решения для усиления государства и его возможностей.

Министр отметил, что огромная часть украинской устойчивости и сопротивления сформирована благодаря сильной поддержке со стороны стран Альянса.

По его словам, Россия пытается использовать энергетику как оружие, потому что украинское гражданское население страдает от наиболее интенсивных российских ракетных атак.

"Они пытаются отрезать нас от атомной энергетики. Они начали атаковать объекты атомной энергетики. Это также новая реальность этой российской агрессии и именно поэтому нам нужны сильные исторические решения вместо звонков Путину или вместо посещения Москвы", - подчеркнул Сибига.

Он уточнил свое предыдущее заявление, что Украина сейчас немедленно нуждается в дополнительных 19 системах ПВО для защиты определенных энергетических стратегических объектов в Украине.

"И мы уверены, что благодаря помощи наших союзников мы пройдем зиму после получения этих систем для надлежащей защиты этих 19 объектов. И мы уже прислали конкретный список наших потребностей. И мы действительно надеемся, что одним из ощутимых результатов наших обсуждений в эти и последующие дни станет также решение наших ближайших партнеров относительно немедленной поставки этих систем ПВО", - подчеркнул Сибига.

Киев созвал заседание Совета Украина-НАТО

Как сообщал УНИАН, министры иностранных дел стран-членов НАТО 3-4 декабря будут рассматривать усиление Украины оружием сейчас, а не вопрос будущего членства. Генеральный секретарь Альянса отмечает, что Украина не нуждается в идеях о мирном процессе, потому что ей нужно больше оружия.

По мнению Рютте, российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в мире и стремится захватить больше территории в Украине.

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