Путин не заинтересован в мире и стремится захватить больше территории в Украине, - Рютте

Генеральный секретарь Альянса отмечает, что надо продолжать поддерживать Украину оружием именно сейчас.

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в мире и стремится захватить больше территории в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь Альянса Марк Рютте сказал на брифинге перед началом двухдневного заседания глава МИД стран-членов НАТО в Брюсселе.

В частности, генеральный секретарь Альянса рассказал, что сегодня состоится рабочий ужин на заседании Совета Украина-НАТО с участием министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и высокой представительницы Европейского Союза Кайи Каллас.

Видео дня

Рютте сказал, что НАТО и ЕС должны тесно работать для поддержки Украины.

"Украина вступает в еще одну решающую зиму. И агрессия России не показывает никаких признаков ослабления. Как раз наоборот, Путин усиливает свою риторику и безрассудные действия. Он использует Украину как испытательный полигон для экспериментальных ракет и разворачивает солдат из Северной Кореи в этой незаконной войне. Путин не заинтересован в мире. Он давит, пытаясь захватить больше территории, потому что он думает, что может сломать решимость Украины и нашу, но он ошибается. Украина имеет право защищать себя. И мы обязаны помочь ей", - подчеркнул Рютте.

В этой связи, как отметил Рютте, надо продолжать оказывать твердую поддержку Украине.

Рютте напомнил, что в Вашингтоне союзники согласовали взять финансовое обязательство для предоставления помощи Украине в сфере безопасности на сумму 40 млрд евро. "И мы остаемся преданными этому обязательству", - сказал Рютте.

Он приветствовал недавние объявления от США, Германии, Швеции, Эстонии, Литвы, Норвегии о предоставлении новой военной помощи. "Это хорошие новости", - добавил Рютте.

Кроме того, в немецком Висбадене запускается новое командование НАТО для координации предоставления помощи по безопасности и проведения учений для Украины.

"Это делает нашу поддержку более прочной и также устойчивой. Но мы все должны делать больше, особенно сейчас. Чем сильнее будет наша военная поддержка Украины сейчас - тем сильнее будет их рука за столом переговоров. И тем быстрее мы сможем положить конец российской агрессии в Украине раз и навсегда", - подчеркнул Рютте.

Отдельно он сказал, что Украина сталкивается с очень сложной зимой, потому что российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру продолжаются.

Генеральный секретарь считает правильным, что президент Украины Владимир Зеленский обращается к союзникам в НАТО и другим странам, в частности Австралии, о необходимости в получении дополнительной военной помощи, чтобы Украина могла отбывать наступательные атаки на поле боя, а также защищаться от воздушных атак. Энергетическую инфраструктуру важно защищать как можно лучше.

Рютте сказал, что сейчас главное внимание должно уделяться укреплению Украины именно в этот момент, потому что россияне медленно продвигаются дальше на запад на восточном фронте, хотя и несут высокие потери. "Поэтому, мы должны обеспечить, чтобы Украина заняла позицию силы", - сказал Рютте и добавил, что именно украинское правительство должно решать, когда в будущем начинать переговоры с Россией.

Мирные переговоры - перспективы

Как сообщал УНИАН, недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что новоизбранный президент США Дональд Трамп и его команда знают позицию Украины и ее "план победы", который направлен на то, чтобы поставить ее в "сильную позицию" за переговорным столом. В то же время, президент Украины убежден, что капитуляции со стороны Украины не будет.

Как пишет The Wall Street Journal, президент Украины Владимир Зеленский начинает смягчать свою позицию относительно войны с Россией, намекая, что Украина может согласиться на прекращение борьбы за оккупированные территории в обмен на членство в НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: