Генеральный секретарь Альянса отмечает, что Украина не нуждается в идеях о мирном процессе, потому что ей надо больше оружия.

Министры иностранных дел стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) будут рассматривать усиление Украины оружием сейчас, а не вопрос будущего членства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь Альянса Марк Рютте сказал на брифинге перед началом двухдневного заседания глав МИД стран-членов НАТО в Брюсселе. В частности, у генерального секретаря Альянса спросили, будет ли на этой декабрьской встрече решаться вопрос о скором приглашении Украины к членству в НАТО.

"Как вы знаете, союзники согласились, что будущее Украины - в НАТО. Во время саммита в Вашингтоне мы согласились с тем, что путь в НАТО будет необратимым", - сказал Рютте.

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При этом, по его словам, до июльского саммита в Вашингтоне и после него союзники работали и продолжают работать над "возведением моста" на пути Украины к членству. В частности, заключение двусторонних соглашений по безопасности между Украиной и отдельными союзниками является частью этих усилий, как и воплощение всех решений Вашингтонского саммита.

"Поэтому, это происходит пошагово. Но, я думаю, что мы должны сосредотачиваться... в следующие два дня мы будем сосредотачиваться на том, что является очень необходимым сейчас. И сейчас необходимо обеспечить, чтобы военная помощь отправилась в Украину", - подчеркнул Рютте.

Он сказал, что сейчас военная поддержка имеет решающее значение для Украины. В частности, по его словам, это важно, потому что если однажды Киев решит начать переговоры с Москвой, то это должно происходить с позиции силы Украины.

При этом, у Рютте спросили об идее размещения европейских сил на территории Украины, о чем пишут западные медиа после победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Генеральный секретарь НАТО вновь отметил, что министерская встреча 3-4 декабря будет направлять внимание на то, чтобы найти возможности для Украины, чтобы она вела переговоры с Россией с позиции силы, когда решит пойти на эти переговоры.

"И чтобы дойти до этого, крайне важно, чтобы больше военной помощи было доставлено в Украину", - подчеркнул Рютте.

По его убеждению, только от Украины зависит, когда начинать переговоры с Россией.

"Мы хотим, чтобы они это делали с позиции силы", - добавил Рютте.

Генеральный секретарь Альянса добавил, что не будет комментировать каждые сообщения в СМИ относительно мирных предложений. При этом, как убежден Рютте, Украина не нуждается больше в идеях как должен выглядеть мирный процесс.

"Я бы сказал, что надо больше военной помощи и меньше обсуждений о том, как может выглядеть мирный процесс", - подчеркнул Рютте.

В этой связи, главы МИД НАТО будут рассматривать как доставить больше военной помощи в Украину.

Вступление Украины в НАТО

Как сообщал УНИАН, 1 декабря президент Владимир Зеленский рассказал, что США, Германия и Венгрия сохраняют скептическое отношение к возможности приглашения Украины относительно приобретения членства в НАТО. В то же время, по убеждению главы государства, нет никаких рисков в том, чтобы главы МИД стран-членов НАТО на встрече 3-4 декабря рекомендовали пригласить Украину в НАТО.

При этом, Зеленский отметил, что Украина никогда не признает российскую оккупацию украинских территорий и не согласится на членство в НАТО только для части территории. Приглашение Украины в НАТО должно касаться всей территории Украины в соответствии с международно признанными границами 1991-го года.

Министерство иностранных дел Украины по случаю 30-летия со времени подписания Будапештского меморандума отметило, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств, является только полноправное членство нашей страны в НАТО. Украина не примет никаких заменителей полноправного членства в НАТО.

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