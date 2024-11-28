По словам Рютте, такое решение было бы "не мудрым".

Страны-члены НАТО не поддержали размещение войск Альянса в Украине несмотря на привлечение других государств к войне на стороне РФ. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире Fox News, передает "Голос Америки".

"Я думаю, что было бы немудро так сделать", - подчеркнул Рютте, когда отвечал на вопрос о возможности ввода войск Альянса в Украину из-за того, что страна-агрессор получает поддержку Северной Кореи в виде своих военных.

Генсек НАТО добавил:

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"Нет желания получить полную конфронтацию, когда бы страны-члены Альянса стали стороной конфликта. Я не думаю, что это мудро. Что нужно сделать, - это убедиться, что украинцы могут продолжать вести эту борьбу, убедиться, что они окажутся в позиции силы, когда дело дойдет до переговоров".

Кроме того, Рютте надеется, что когда Украина будет иметь более сильную позицию, то страны НАТО и новый президент США Дональд Трамп смогут посадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров.

"Прежде всего, мы должны убедиться, что Украина находится в позиции силы, и мы должны сделать это коллективно... Поэтому за столом переговоров должна быть Украина, но они сделают это только тогда, когда почувствуют, что могут что-то из этого получить, а сейчас они действительно в невыгодном положении", - пояснил генсек НАТО.

В то же время политик подчеркнул, что согласен с Трампом, что страны ЕС должны делать больше для поддержки Украины.

По его словам, европейским странам так или иначе необходима помощь США и их огромной оборонно-промышленной базы.

"И я думаю, нет, я почти уверен в том, что когда мы все это сделаем, коллективно - я, президент Трамп и другие - мы сможем заставить Путина сесть за стол переговоров, потому что он почувствует, что в конце концов в его интересах не продолжать воевать, но он должен это почувствовать", - заверил Рютте.

Размещение войск НАТО в Украине - что известно

Ранее полковник военной разведки Великобритании в отставке Филипп Ингрэм заявил, что смелым решением было бы ввести войска НАТО в Украину для того, чтобы обеспечить безопасность границ с Беларусью и восточной части нашего государства. Таким образом, по его словам, это заставило бы Россию начать мирные переговоры.

В то же время издание The Times написало, что НАТО не захочет отправлять свои войска в Украину. Журналисты отмечают, если западных военных убьет российская армия, то такие страны, как Великобритания могут быстро быть втянутыми в войну.

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