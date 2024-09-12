'Надежды не оправдались': США и Британия не сняли запрет на удары по России, - Politico

Однако, обе страны объявили о новых пакетах помощи Украине накануне зимней кампании на фронте.

Надежды Украины, что США и Великобритания снимут запреты на удары по территории России во время визитов высокопоставленных дипломатов в Киев не оправдались.

Как сообщает Politico, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лемми действительно привезли большие пакеты помощи и пообещали продолжать поддержку.

"Надежды украинцев на то, что госсекретарь США Энтони Блинкен воспользуется случаем своей поездки в Киев в среду, чтобы объявить об ослаблении правил, запрещающих поражать цели внутри России подаренным оружием, не оправдались", - пишет издание. Видео дня

Зато Блинкен, выступая вместе со своим коллегой Лемми, сказал, что двое высших дипломатов отвезут информацию, которую они собрали в украинской столице, обратно в Вашингтон, где президент США Джо Байден встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в пятницу.

"Сегодня мы обсуждали ситуацию на поле боя, цели Украины и то, что ей нужно для успеха. Я собираюсь вернуть это обсуждение в Вашингтон. И оба наши боссы обсудят это в пятницу", - сказал Блинкен.

Белый дом рассматривает возможность расширения территории внутри России, которую Украина может поразить оружием американского и британского производства, сообщили изданию официальные лица. В Киеве Блинкен об этом не упомянул.

Украина настаивает на отмене запрета на вооружение, утверждая, что она не может защититься от российских ракет, бомб и беспилотников, не имея возможности поразить аэродромы и базы, где это оружие хранится и запускается. Но союзники Киева обеспокоены пересечением красных линий Кремля и эскалацией войны.

На этих страхах играет Кремль

Дальнейшие поставки западного оружия в Украину "угрожают неконтролируемой эскалацией", предупредила в среду спикер МИД России Мария Захарова.

Однако Блинкен отметил, что на самом деле эскалацию ведет российский лидер Владимир Путин, расширяя удары по Украине.

"Мы видели, как Россия сейчас продолжает и действительно усиливает свои атаки внутри Украины, на гражданских лиц, на энергетическую инфраструктуру, а также на украинскую армию, которая защищает свою страну. И сейчас мы видели эти действия России приобретение у Ирана баллистических ракет, что еще больше усилит их агрессию в Украине. Поэтому если кто-то и предпринимает эскалационные действия, то это, похоже, Путин и Россия", - сказал он.

Блинкен добавил: "Мы работаем в срочном порядке, чтобы продолжать гарантировать, что Украина имеет то, что ей нужно для эффективной защиты".

Перед началом пресс-конференции воздушная тревога предупреждала о возможном ударе баллистическими ракетами. Тревога снова прозвучала сразу после завершения конференции. Украинские ВВС заявили, что отслеживают ракету, направлявшуюся в сторону Киева.

Хотя Украина не получила того, на что надеялась относительно изменения политики, Великобритания и США пообещали продолжать военную помощь.

"У нас сегодня были детальные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и мы признали, что Украина сегодня на передовой. Мы посвящаем себя поддержке Украины в это решающее время", - сказал Лемми.

Во время визита Лемми объявил о выделении более 780 миллионов долларов стерлингов на гуманитарную, военную и экономическую поддержку. Блинкен объявил о выделении 717 миллионов долларов новой экономической и гуманитарной помощи.

"Я могу объявить, что теперь мы также направим в Украину сотни дополнительных ракет противовоздушной обороны, десятки тысяч дополнительных артиллерийских снарядов и больше бронетехники до конца года", - добавил Лемми.

Однако вопрос разрешения Украине поражать российские цели не исчезает.

"Великобритания и наши союзники вместе преданы победе Украины... У нас есть Генеральная ассамблея ООН, мы будем говорить о том, как поставить Украину в наилучшую возможную позицию перед зимой", - добавил дипломат.

Пока западные союзники беспокоятся о пересечении российских красных линий, Киев начинает регулярно атаковать Россию собственным дальнобойным оружием. В среду арктический город Мурманск, что в 2000 километрах к северу от Украины, закрыл два своих аэропорта после сообщений об атаках украинских беспилотников. Днем ранее Украина атаковала Москву и другие цели внутри России.

Что предшествовало

Снятие ограничений на удары западным дальнобойным оружием также было одной из главных тем совместного визита в Киев глав внешнеполитических ведомств Великобритании и США, Дэвида Лемми и Энтони Блинкена.

После визита источники издания The Guardian в британском правительстве сообщили, что страна уже приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России.

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