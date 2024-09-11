Объявлять о решении разрешить Украине применять Storm Shadow против целей в глубине российской территории на саммите в Вашингтоне не планируется.

Великобритания уже приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России.

Источники издания The Guardian в британском правительстве сообщили, что решение разрешить Украине наносить удары западным оружием по целям в глубине признанной территории России уже принято.

По их словам, как ожидается, объявлено об этом не будет в пятницу после встречи британского премьер-министра Кира Стармера с президентом США Джо Байденом.

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Источники добавили, что совместный визит Блинкена и Лемми в Киев в среду для встречи с Зеленским не состоялся бы, если бы не было принято положительное решение по Storm Shadow. Но британцы назвали чрезмерно провокационным публичное заявление о ракетах большой дальности в Киеве, и поэтому заявления не было.

Как считает The Guardian, госсекретарь Блинкен также "намекнул" на то, что Вашингтон принял аналогичное решение по ракетам ATACMS. По словам Блинкена, США "с первого дня" были готовы адаптировать свою политику в Украине в зависимости от ситуации на поле боя и "продолжат это делать".

Снятие ограничений на использование оружия для Украины - детали

Снятие ограничений на удары западным дальнобойным оружием также было одной из главных тем совместного визита в Киев глав внешнеполитических ведомств Великобритании и США, Дэвида Лемми и Энтони Блинкена.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на этой неделе обсудят дальнобойные возможности для Украины. Об этом Энтони Блинкен сказал в Киеве на совместной пресс-конференции Андреем Сибигой и Дэвидом Лемми.

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