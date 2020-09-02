Директор НАБУ будет представлять вопросы деятельности бюро в Кабинете министров и сможет участвовать в заседаниях правительства с правом совещательного голоса.

В Верховной Раде предлагают изменить процедуру назначения директора Национального антикоррупционного бюро Украины, передав эти полномочия от президента к правительству.

В ВР зарегистрирован проект закона о внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" относительно приведения в соответствие с Конституцией Украины (№ 4025).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента. Его авторами являются ряд народных депутатов от "Слуги народа" и "Голоса".

Как будет назначаться директор НАБУ

Законопроектом, в частности, предлагается установить, что НАБУ направляется и координируется непосредственно Кабинетом министров.

Руководство деятельностью НАБУ осуществляет его директор, который назначается на должность и освобождается от должности Кабинетом министров (в действующем положении - президентом).

Предлагается установить, что директор НАБУ назначается в соответствии с результатами открытого конкурсного отбора.

Организацию и проведение конкурсного отбора осуществляет конкурсная комиссия по отбору на должность директора НАБУ. В ее состав входят три человека, определенных правительством, и три человека, определенных правительством на основании предложений доноров, которые в течение последних двух лет до дня окончания срока полномочий директора бюро или до дня досрочного прекращения его полномочий оказывали Украины международную техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Конкурсная комиссия вносит представление о назначении кандидата на должность директора НАБУ премьер-министру, который обязан внести соответствующее представление на рассмотрение правительства в течение 14 дней со дня его внесения комиссией.

Премьер-министр не может отказать во внесении на рассмотрение правительства представление о назначении кандидата на должность директора НАБУ, определенного конкурсной комиссией, а правительство не может отказать в назначении такого кандидата на должность директора НАБУ.

Как будет оцениваться и контолироваться работа директора НАБУ

Предлагается установить, что директор НАБУ представляет вопрос деятельности Национального бюро в правительстве; имеет право участвовать в заседаниях правительства с правом совещательного голоса.

Кроме того, предлагается каждые два года проводить внешнюю независимую оценку (аудит) эффективности деятельности НАБУ по операционной и институциональной независимости, в том числе путем выборочного аудита уголовных производств, досудебное расследование в которых осуществлялось бюро и было закончено на момент начала проведения аудита.

Такую оценку проводит комиссия в составе трех человек, которые назначаются правительством на основании предложений доноров, которые оказывают Украине международную техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Требования Кабинета министров к формированию структуры аппарата центрального органа исполнительной власти не распространяются на НАБУ.

Предельная численность центрального и территориальных управлений бюро составляет 1 тыс. 500 человек, в том числе не более 1 тыс. человек командного состава (сейчас - 700 человек, в том числе не более 500 человек командного состава).

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Автор: Таня Поляковская