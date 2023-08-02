Накануне прекращения иммунитета бывший нардеп покинул территорию Украины.

Национальное антикоррупционное бюро разыскивает экс-депутата Георгия Логвинского ("Народный фронт"), подозреваемого в организации завладения и легализации 54,179 млн грн из госбюджета. Об этом НАБУ сообщило в Telegram.

10 июля НАБУ и САП сообщили бывшему народному депутату Украины о подозрении в организации завладения и легализации средств госбюджета. Экс-нардеп стал седьмым подозреваемым в рамках так называемого дела "Золотого мандарина". Это стало возможным из-за прекращения у экс-нардепа иммунитета, который он имел как родственник судьи ЕСПЧ. Поскольку накануне прекращения иммунитета экс-нардеп покинул территорию Украины о подозрении ему сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины.

За версией следствия, подозреваемый в течение 2013-2016 годов разработал и реализовал преступную схему по завладению средствами государственного бюджета путем введения в заблуждение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно спорных правоотношений между подконтрольным другим соучастникам преступления предприятием с признаками фиктивности ООО "Золотой Мандарин Ойл" и ПАО "Киевэнерго".

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Так, в сентябре 2013 г. представитель ООО "Золотой Мандарин Ойл" по указанию подозреваемого направил в ЕСПЧ заявление о взыскании из госбюджета Украины 54,179 млн грн в качестве невыплаченной ПАО "Киевэнерго" задолженности по решению суда, которое якобы с 2009 г. органами исполнительной службы не выполнялось.

Однако, как выяснили детективы, на момент обращения в ЕСПЧ, ООО "Золотой Мандарин Ойл" не принимало мер, направленных на взыскание указанной задолженности, поскольку все его имущество и счета были арестованы для целей обеспечения выполнения обязательств по долгам перед государственным АО "Родовид Банк" на сумму более 70 млн грн, а директор этого предприятия был привлечен к уголовной ответственности за совершение мошенничества с финансовыми ресурсами.

Кроме того, подозреваемые скрыли от суда тот факт, что ООО "Золотой Мандарин Ойл" накануне обращения в ЕСПЧ отступило права требования к ПАО "Киевэнерго" в пользу другого предприятия и получило за это 54 млн грн.

В дальнейшем, как считает следствие, бывший нардеп договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора и фактически признал вину государства за невыполнение решения суда в споре между двумя частными компаниями, право требования по которому компанией ООО "Золотой Мандарин Ойл" было отчуждено.

На основании этой декларации в пользу подконтрольного экс-нардепу и его приспешникам предприятия, было повторно перечислено 54,179 млн грн, но на этот раз из государственного бюджета. Указанные денежные средства с использованием услуг конвертационных центров в дальнейшем легализованы.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в июне 2017 г., а в январе 2020 г. сообщили о подозрении шестерым участникам схемы.

Дело Логвинского - подробности

В деле "Золотого мандарина" НАБУ обвиняет Логвинского и ряд экс-чиновников Минюста в действиях, которые привели к потерям государства на сумму 54 млн грн. Обвиняемые вместо этого утверждают, что имели место привычные для практики ЕСПЧ процедуры.

В июле 2020 г. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес беспрецедентное решение, которым отказал Украине в снятии иммунитета из Георгия Логвинского, бывшего народного депутата и мужа судьи ЕСПЧ Анны Юдковской. Тогда суд заявил, что увидел в действиях Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) нарушение международного права.

11 июля 2023 г. Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что Логвинскому прекращен иммунитет, который он имел будучи родственником судьи ЕСПЧ.