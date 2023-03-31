Его обвиняют в недекларировании активов на 88 миллионов гривен.

Еще одного народного депутата, подозреваемого в недекларировании имущества, объявили в розыск. С января НАБУ разыскивает нардепа от "Слуги народа" Маргариту Шол, теперь по решению Высшего антикоррупционного суда в розыск объявлен Сергей Шахов (группа "Довира"), которого обвиняют в недекларировании активов на 88 миллионов гривен.

"Сегодня, 31 марта, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство прокурора САП и объявила в розыск народного депутата Украины, который обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении на сайте ВАКС.

В связи с объявлением в розыск ВАКС постановил остановить производство до розыска обвиняемого. Как свидетельствует видеотрансляция судебного заседания, судья Вера Михайленко объявила Шахова в розыск.

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Дело нардепа Сергея Шахова

В ноябре 2021 года нардепу Сергею Шахову сообщили о подозрении во внесении заведомо недостоверных сведений в декларацию за 2020 год. Речь идет о незадекларированных активах на почти 88 миллионов гривен, владелицей которых, по версии правоохранителей, была женщина, которая имела с нардепом общий быт и воспитывала троих общих детей. Это офисное помещение, 13 квартир в центре Киева, 8 паркомест, 2 дома под Киевом общей площадью более 2 тысяч квадратных метров, 27 земельных участков, 2 автомобиля и другое имущество.

В июне 2022 года детективы Национального антикоррупционного бюро завершили следствие, в августе направили дело в суд.

В феврале 2023 года коллегия судей Высшего антикоррупционного суда постановила осуществить принудительный привод на заседание народного депутата. Это произошло после его очередной неявки в суд.

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