Ради Венгрии: на Закарпатье хотят создать Береговский район - эксперты бьют тревогу

В ответ на Закарпатье начали собирать подписи под обращением против создания отдельного венгерского района с центром в Берегово.

1 июня 2020 года был обнародован проект постановления Кабинета Министров, в котором указано количество новообразованных районов во всех областях Украины. Согласно последнему решению на Закарпатье указано 5 районов области (Береговский, Мукачевский, Тячевский, Ужгородский и Хустский), а не 4, как это было предусмотрено предварительным согласованными решениями и который был компромиссным и исторически мотивированным.

Об этом сообщает Закарпаття online.

В ответ на Закарпатье начали собирать подписи под обращением против создания отдельного венгерского района с центром в Берегово.

«Это может привести к возникновению поэтапного раздувания антиукраинской политики по расколу и разделению украинского государства в будущем», - говорится в заявлении.

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Как отмечает писатель Андрей Любка в рубрике "Точка зрения" на сайте "Радио Свобода", таким образом украинская власть пошла на первые уступки Будапешту.

По его словам, теперь большинство населения в новом районе будет говорить на венгерском, поскольку расположен район фактически возле границы с Венгрией.

В то же время известно, что венгры десятилетиями просили у Украины создать отдельную административную единицу на Закарпатье. Кроме этого, пропагандировали признание культурной автономии и выступали за появление особого "венгерского избирательного округа" на выборах в Верховную Раду.

"Ни одна украинская власть (даже Януковича!) на такие уступки не шла, понимая все потенциальные угрозы для стабильности региона и национальной безопасности. В проектах децентрализации эксперты отмечали, что укрупнять районы по этническому признаку – большая ошибка. И, например, Береговский район предлагали объединить с Иршавским или Мукачевским, то есть приобщить населенные пункты с украинским населением. Позицию экспертов не учли", – пишет Любка.

Справка УНИАН. Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Согласно заключению Венецианской комиссии от 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи закона «Об образовании».

16 января Верховная Рада приняла закон о полном общем среднем образовании.

В Министерстве образования и науки сообщили, что законом предусмотрено три модели изучения украинского языка в школах. В МОН заверили, что языковые положения нового закона были написаны по результатам многочисленных консультаций с представителями нацменьшинств и по результатам рекомендаций Венецианской комиссии. В частности, вторая модель предусмотрена для школ с обучением на языке нацменьшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды, использование этой модели может быть разное, но основы такие: на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Вместе с тем со старшей школы не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно преподаваться на государственном языке.

В то же время Сийярто предложил не увеличивать количество предметов преподавания на украинском языке для нацменьшинств, предусмотренное новым законом о среднем образовании.

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