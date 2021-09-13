Вскоре в Нью-Йорке стартует Генассамблея ООН, участниками которой будут руководители ряда стран - членов Организации.

До сих пор не решено, поедет ли президент Владимир Зеленский в США в конце сентября для участия в Генассамблее ООН.

Об этом рассказал в эфире телеканала"Дом" пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. Он пояснил, что участие Зеленского в мероприятии может быть как офлайн, так и онлайн. Визит, говорит Никифоров, состоится, если будет полезным, президент будет принимать решение, исходя из целесообразности.

"Ведь потратить кучу времени - день туда, день обратно на перелет - ради того, чтобы постоять на трибуне ООН? Конечно, нет. Должна быть какая-то польза. Если польза - какие - то договоренности, какие-то встречи, подписание каких-то документов - оправдывает эту трату времени, президент решит лететь. Если не оправдывает, если это просто церемониальная поездка, то он решит не лететь. Поэтому все зависит от президента. Но сейчас где - то 50/50", - отметил Никифоров.

В своем выступлении на Генассамблее Зеленский, по словам его представителя, хочет напомнить о Крымской платформе для возможного привлечения к ней новых участников.

Читайте такжеНе хватает времени думать о нем - Зеленский о Путине

"Я думаю, что президент может презентовать эту платформу и может еще раз пригласить. Все-таки ООН - это 193 страны. Он может пригласить эти страны присоединиться к Крымской платформе. Это было бы хорошим жестом", - говорит он.

76-я сессия Генассамблеи ООН стартует в Нью-Йорке 14 сентября. Общие дебаты запланированы на период с 21 сентября по 27 сентября.

Ранее сообщалось, что Зеленский в США может встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Впрочем, впоследствии стало известно, что тот на Генассамблею ООН не поедет.

В прошлый раз Зеленский посещал США в начале сентября, где, среди прочего, провел встречу с американским коллегой Джо Байденом.

Автор: Юрий Годован