По словам пресс-секретаря украинского президента, будет ли встреча, зависит от готовности России сменить повестку.

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным, однако на встрече обязательно должен подниматься вопрос оккупированных территорий.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы Украинского государства Сергей Никифоров в программе "Взгляд с Банковой".

"Вы же слышали позицию российского президента — что "мы готовы встречаться, но вопрос Крыма на повестку этой встречи выносить не готовы". Так а зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что, я не знаю? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины? Поэтому, смотрите, действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России - в любое время, в любом месте - в рамках, понятное дело, нейтральной территории: либо на линии разграничения, либо в любом другом месте не в России, не в Украине. Но при этом встреча ради встречи - непонятно зачем", - заявил Никифоров.

По его словам, вопрос встречи президентов продолжает обсуждаться, однако ее реальность будет зависеть от России.

Читайте такжеЗеленский признался, чего ждет от встречи с Путиным"Надо, чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты на каком-то уровне действительно поддерживаются насчет этой встречи, но надо обязательно добиться того, чтобы вот этот самый главный вопрос был вынесен в повестку дня, чего, естественно, Россия не хочет. В этом смысле эта встреча зависит, по большому счету, от России - согласна ли она говорить о том, что натворила, ну, она-он, Путин, и как он собирается все исправлять", - добавил Никифоров.

Встреча Зеленского и Путина

В апреле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война".

Путин же в ответ посоветовал Зеленскому обсудить Донбасс с главарями боевиков, и лишь по другим темами обращаться непосредственно в Москву.

Зеленский отверг предложение главы Кремля провести переговоры с участием главарей "ЛНР" и "ДНР". Украинский лидер подчеркнул, что не будет общаться с террористами.

Пресс-секретарь Путина заявлял, что в Кремле приветствуют желание Зеленского провести переговоры с российским коллегой, но исключают обсуждение вопроса Донбасса.

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Автор: Катерина Комолова