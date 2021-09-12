Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным, однако на встрече обязательно должен подниматься вопрос оккупированных территорий.
Об этом рассказал пресс-секретарь главы Украинского государства Сергей Никифоров в программе "Взгляд с Банковой".
"Вы же слышали позицию российского президента — что "мы готовы встречаться, но вопрос Крыма на повестку этой встречи выносить не готовы". Так а зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что, я не знаю? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины? Поэтому, смотрите, действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России - в любое время, в любом месте - в рамках, понятное дело, нейтральной территории: либо на линии разграничения, либо в любом другом месте не в России, не в Украине. Но при этом встреча ради встречи - непонятно зачем", - заявил Никифоров.
По его словам, вопрос встречи президентов продолжает обсуждаться, однако ее реальность будет зависеть от России.
Читайте такжеЗеленский признался, чего ждет от встречи с Путиным"Надо, чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты на каком-то уровне действительно поддерживаются насчет этой встречи, но надо обязательно добиться того, чтобы вот этот самый главный вопрос был вынесен в повестку дня, чего, естественно, Россия не хочет. В этом смысле эта встреча зависит, по большому счету, от России - согласна ли она говорить о том, что натворила, ну, она-он, Путин, и как он собирается все исправлять", - добавил Никифоров.
Встреча Зеленского и Путина
В апреле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война".
Путин же в ответ посоветовал Зеленскому обсудить Донбасс с главарями боевиков, и лишь по другим темами обращаться непосредственно в Москву.
Зеленский отверг предложение главы Кремля провести переговоры с участием главарей "ЛНР" и "ДНР". Украинский лидер подчеркнул, что не будет общаться с террористами.
Пресс-секретарь Путина заявлял, что в Кремле приветствуют желание Зеленского провести переговоры с российским коллегой, но исключают обсуждение вопроса Донбасса.
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