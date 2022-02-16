Лидер "Батькивщины" фактически поддержала флешмоб президента.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в День единения поделилась патриотическим фото с мужем.

Фотография появилась в Facebook политика.

На фото Тимошенко позирует рядом с мужем Александром. Оба держат в руках флаг Украины.

Тимошенко этой фотографией поздравила украинцев с Днем единения.

"Мы с тобой одной крови – украинской!", - отметила лидер "Батькивщины".

Фактически Тимошенко поддержала флешмоб президента Владимира Зеленского #UAразом однако хэштег она не добавила.

В то же время комментаторы по-разному восприняли публикацию Тимошенко. Часть фолловеров засыпали политика и ее мужа комплиментами, а еще часть раскритиковала ее пост.

Напомним, в День единения Владимир Зеленский обратился к украинцам и отметил, что только вместе мы сможем защитить наш дом.

Напомним, указом №53/2022 от 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский учредил 16 февраля 2022 года, день, который многие на Западе называли днем потенциального вторжения России в Украину, новый праздник – День единения украинцев.

В День единения на ведущих общенациональных и региональных телеканалах проходит Марафон единения #UAразом. Все телеканалы страны сегодня фактически вещают одной картинкой. Во время эфиров будут поднимать важные общественно-политические вопросы, которые интересуют и беспокоят украинцев.

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