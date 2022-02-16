Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в День единения поделилась патриотическим фото с мужем.
Фотография появилась в Facebook политика.
На фото Тимошенко позирует рядом с мужем Александром. Оба держат в руках флаг Украины.
Тимошенко этой фотографией поздравила украинцев с Днем единения.
"Мы с тобой одной крови – украинской!", - отметила лидер "Батькивщины".
Фактически Тимошенко поддержала флешмоб президента Владимира Зеленского #UAразом однако хэштег она не добавила.
В то же время комментаторы по-разному восприняли публикацию Тимошенко. Часть фолловеров засыпали политика и ее мужа комплиментами, а еще часть раскритиковала ее пост.
Напомним, в День единения Владимир Зеленский обратился к украинцам и отметил, что только вместе мы сможем защитить наш дом.
Напомним, указом №53/2022 от 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский учредил 16 февраля 2022 года, день, который многие на Западе называли днем потенциального вторжения России в Украину, новый праздник – День единения украинцев.
В День единения на ведущих общенациональных и региональных телеканалах проходит Марафон единения #UAразом. Все телеканалы страны сегодня фактически вещают одной картинкой. Во время эфиров будут поднимать важные общественно-политические вопросы, которые интересуют и беспокоят украинцев.