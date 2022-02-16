Во время эфиров будут подниматься важные общественно-политические вопросы, интересующие и беспокоящие украинцев.

В День единения, 16 февраля, на ведущих общенациональных и региональных телеканалах проходит Марафон Единения "#UAразом". Все телеканалы страны сегодня фактически говорят одной картинкой.

Телемарафон состоит из утреннего и вечернего эфиров. Утренний эфир продолжится с 8:00 до 10:00, а вечерний с 19:00 до 22:00. Марафон начнется с исполнения Государственного гимна Украины.

Во время эфиров будут подниматься важные общественно-политические вопросы, интересующие и беспокоящие украинцев. Среди спикеров: представители власти, лидеры общественного мнения, волонтеры. Они будут говорить по теме единения, а также о нарративах, которые помогают объединять нашу страну. Открывает марафон Президент Украины Владимир Зеленский.

Марафон Единения "#UAвместе" будут транслировать телеканалы: 1+1, Униан ТВ, 1+1 International, СТБ, НК, ICTV, ICTV Ukraine, ОЦЭ, Интер, Интер+, НТН, K1, K2, Мега, Zoom, Enter-фильм , Украина, Украина 24, НЛО, Индиго, Эспрессо, Прямой, 5 канал, 4 канал, 24 канал, UA:ПЕРВЫЙ, UA: КУЛЬТУРА, UA:КРЫМ, Дом, Совет, Первый крымскотатарский телеканал АTR. А еще региональные вещатели: UA: Буковина, UA: Винница, UA: Волынь, UA: Днепр, UA: Донбасс, UA: Житомир, UA: Чернигов, UA: Закарпатье, UA: Запорожье, UA: Карпаты, UA: Кропивницкий, UA : Киев, UA: Львов, UA: Николаев, UA: Одесса, UA: Полтава, UA: Ровно, UA: Сумы, UA: Тернополь, UA: Харьков, UA: Херсон, UA: Подолье, UA: Черкассы, телерадиокомпания "Аверс ", телевизионная компания "Приват ТВ Днепр", телерадиокомпания "Ровно 1", Днепр ТВ, телерадиоорганизация "Лига", телеканал "АТН", "Реал-Медиа",

Также марафон поддержат радиогруппы TAVR Media и Украинский Медиа Холдинг.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения. Соответствующий указ №53/2022 опубликован на сайте главы государства.