Президент и первая леди поздравили украинцев с Днем единения.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал пост, в котором вместе с женой Еленой Зеленской запустил челендж ко Дню единения Украины.

Зеленский в своем Telegram-канале обратился к украинцам и заявил, что не важно на каком языке они разговаривают, в какой части Украины они живут или какую веру исповедуют, все мы украинцы и День единения - это праздник великой Украины.

"Этот день - наш. Кто живет на правом и левом берегах Днепра. В городах и селах. Возле Карпат и терриконов. На побережье Черного и Азовского морей. Кто болеет за "Динамо" или "Шахтер", а вместе – за Украину. Кто отмечает Рождество, Песах или Курбан-байрам, а вместе – верят в Украину! Кто общается на украинском, крымскотатарском, русском, венгерском или языком жестов, а вместе – творят Украину не словами, а делами! Харьков и Херсон. Запорожье и Закарпатье. Хмельницкий и Кропивницкий. Одесса и Николаев. Ривне и Файне. Житомир, Сумы, Полтава. Франик и Марик. Волыняне и винничане. Чернигов, Черкассы и Черновцы. Львов и Луганск. Днепр и Донецк. Киев, Кривой Рог и Крым. Украина! Вместе! И навсегда!", – написал президент.

Также Зеленский анонсировал челлендж, в котором нужно сделать фото с флагом Украины, добавить хэштег #UAразом и опубликовать в соцсетях.

"Сегодня в День единения в 10:00 на зданиях и сооружениях во всех населенных пунктах поднимут сине-желтый флаг и прозвучит "Ще не вмерла Україна...". А в соцсетях мы запускаем челлендж. Сделайте фото или запишите видео с флагом Украины. Добавьте хэштег #UAразом и опубликуйте. Обозначьте человека, которому хотите передать челлендж", - поделился Зеленский.

Напомним, в День единения Владимир Зеленский обратился к украинцам и отметил, что только вместе мы сможем защитить наш дом.

Напомним, указом №53/2022 от 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский учредил 16 февраля 2022 года, (день, который многие на Западе называли днем потенциального вторжения России в Украину), новый праздник – День единения украинцев.

В День единения на ведущих общенациональных и региональных телеканалах проходит Марафон единения #UAразом. Все телеканалы страны сегодня фактически вещают одной картинкой. Во время эфиров будут поднимать важные общественно-политические вопросы, которые интересуют и беспокоят украинцев.

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